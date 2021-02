Policías de Xalapa no hicieron nada ante secuestro, recriminan a Alcalde

En plena calle, mientras el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez, era entrevistado, un ciudadano se acercó al edil para acusar a la Policía Municipal de presenciar un presunto secuestro y no hacer nada.



Aunque no especificó el escenario del presunto secuestro de su hijo o el actuar específico de los elementos municipales, contó que mientras se suscitaba el delito, los uniformados no permitieron realizar ningún movimiento a los familiares presentes.



“Su Policía Municipal está corrompida y yo creo que usted no lo sabe. Mi hijo fue secuestrado, ya tiene más de un mes y ellos estaban encapsulándonos. Mi nuera le habló a mi hijo y en altavoz le dijo que no hiciera nada, que ellos le iban a hablar y nadie hizo nada, ninguno de los policías que estaban ahí, señor", dijo el padre con lágrimas en los ojos.



Además, le suplicó al Alcalde que piense por los xalapeños ante la inseguridad.



“Diariamente hay gente raptada; jóvenes, señoritas, niños y niñas. Estamos en primer lugar en secuestros. Xalapa no estaba así, señor. No sé por qué el Ejército abandonó Xalapa, no es justo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué andemos armados?", cuestionó al Alcalde.



Ante dicha solicitud, el munícipe aseguró que lo atenderían de manera inmediata, pues consideró como una situación preocupante lo relatado por el ciudadano.



"Vamos a tomarle ahorita sus datos y con mucho gusto lo vamos a atender, lo que usted me está diciendo me preocupa mucho. Ahorita lo vamos a atender", le dijo Rodríguez Herrero.