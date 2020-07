Policías de Xalapa no incurren en ningún acto de extorsión, afirma Director

En el Ayuntamiento de Xalapa no se solapará ni permitirá ningún acto fuera la ley, por lo que se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho irregular ante los órganos de control interno del Gobierno Municipal para que se proceda conforme a derecho y, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes, afirmó el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Francisco Felipe Villa Campa.



En relación a la publicación de un portal de Internet sobre el presunto cobro de piso a propietarios de giros negros, el funcionario aclaró que la información fue sacada de contexto, ya que además de que estos negocios están cerrados para prevenir contagios de la enfermedad COVID-19, el reportero grabó sin autorización una conversación que tuvo con el regidor Juan Gabriel Fernández Garibay el año pasado.



En esta plática explicaba al Edil que ante una denuncia ciudadana se acordó con el encargado de la Policía Estatal reforzar los procedimientos para denunciar cualquier acción ilegal por parte elementos estatales o municipales y no permitir actos de cohecho.



Esto, dijo, ocurrió entre abril y mayo de 2019 y apenas este miércoles se publicó dicha información: “Insisto, está sacada de contexto porque como todos sabemos, por la emergencia sanitaria actual este tipo de establecimientos están cerrados desde hace unos meses, no están operando, la noticia no es actual y en ningún momento nuestra Policía incurre en actos de extorsión”.



El Director de Seguridad Ciudadana manifestó que por indicaciones del presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero no se permitirán actos de corrupción y cualquier elemento que actúe fuera del marco legal debe ser denunciado ante las instancias correspondientes para que se le investigue y en su caso sancione y separe del cargo.



Además, dijo, se puede recurrir a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar malas prácticas de los servidores públicos.



“En nuestro caso, desde hace mes y medio estamos operando el Centro de Control y Comunicación. A través del número telefónico 2281650933, que funciona las 24 horas, el área de Asuntos Internos da seguimiento a las denuncias ciudadanas. La consigna es no permitir abusos a la población, a la que se les apoya jurídicamente y da acompañamiento para que presente su denuncia”.



En este sentido, lamentó la publicación del portal de Internet, pues no se descarta que se haya hecho con dolo para perjudicar el trabajo coordinado y estrecho que hacen las policías municipal y estatal en favor de las y los xalapeños.



“Estamos realizando patrullajes en conjunto, e incluso las instancias estatales nos han brindado todo el apoyo para la creación de la Policía de Xalapa”.



Finalmente, invitó a los ciudadanos a confiar en el modelo de proximidad y a denunciar los comportamientos que puedan afectarlos, ya que ésta es la única forma de prevenir y evitar malas prácticas.