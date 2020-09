Policías desaparecieron 6 jóvenes de Veracruz Puerto en 2013; caso fue olvidado

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz (CEAIV) no ha atendido a los familiares de seis personas desaparecidas en el puerto de Veracruz en diciembre de 2013.



"No, no ha habido gran apoyo (de parte de la CEAIV) en ello", acusó Nilvia Hernández, madre de Marco Antonio Ramírez Hernández, una de las víctimas.



Participante en el pánel "Desaparición forzada: Crimen del Estado" del programa DefiendTV, transmitido por TeleClic.tv, la afectada además denunció la negligencia del Estado y de la Fiscalía General con este caso.



Según las víctimas, durante un operativo policiaco los días 6, 9 y 11 de diciembre de 2013 en la colonia Formando Hogar, desaparecieron los jóvenes Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Arrioja Cortés, Adrián García Cruz, Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, Marco Antonio Ramírez y Víctor Álvarez Damián.



Nilvia Hernández explicó que aunque los familiares de desaparecidos sostuvieron reuniones, los tres gobernadores recientes (Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García Jiménez) los "han agarrado de tontos".



"Dicen allí en las reuniones que te van a ayudar, que la Fiscalía va hacer su trabajo pero de los tres (gobernadores) ha sido agarrar de tonto a uno por, no decir otra cosa. No han cumplido", dijo.



Enfatizó que como víctimas solicitaron su derecho constitucional a acceder al expediente por el caso Formando Hogar, pero la Fiscalía se negó a facilitarlo.



Nilvia Hernández recordó que el 11 de diciembre de 2013 personas vestidas de civil que iban a bordo de una Suburban sin placas participaron en la desaparición de su hijo.



Agregó que en dicho caso, no existe una "línea de investigación" por parte de la Fiscalía.



No obstante, la asociación civil “Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos” cuenta con documentación de la participación de elementos del Estado.



Por lo anterior, la afectada pidió ayuda al gobernador Cuitláhuac García y la fiscal Verónica Hernández Giadáns para hallar a las víctimas.



"Que nos ayuden, porque necesitamos encontrar a nuestros hijos".



Fiscalía ignora recomendaciones por caso



Por su parte el integrante de “Idheas”, Alberto Jove, advirtió que en este caso la Fiscalía General del Estado se niega a cumplir con las recomendaciones emitidas a partir de tratados de la Organización de las Naciones Unidas.



"Nosotras y nosotros hemos solicitado el acceso a los expedientes y nos lo han negado, (...) en el caso de Formando Hogar al día de hoy promovimos un amparo por la ausencia de la Fiscalía de conocer estas acciones urgentes y de implementarlas", dijo.



Recordó que un Juzgado de Distrito falló a favor de “Idheas” y en la resolución obliga a la Fiscalía a terminar con toda negativa de brindar información a la asociación.



Asimismo, ante la falta de avance en las investigaciones por desapariciones, la asociación solicitó un "mecanismo de acciones urgentes" ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Nacionales Unidas.



"Las acciones urgentes son un mecanismo de carácter humanitario que buscan ejercer un poco de presión para que las autoridades del Estado Mexicano se enfoquen a la investigación y búsqueda de personas".



Recordó que “Idheas” construyó una estrategia jurídica para llevar casos de desapariciones ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.



Bajo dicho modelo, “Idheas” presentó tres casos, entre estos, la desaparición de Christian Téllez Padilla, estudiante de Arquitectura, el 20 de octubre de 2010, tras su detención por elementos de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla.



"Nosotros presentamos este caso ante cinco años de impunidad y de cero avances en las investigaciones ante el Comité de Derechos Humanos y el año pasado, en 2019, condena al Estado mexicano de manera histórica por la desaparición de Christian Téllez Padilla", dijo.