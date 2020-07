Policías detuvieron a Iván durante operativo en Xalapa; ahora desapareció

Luego de ser detenido el viernes pasado, hasta este domingo no existe registro de que Iván “N” haya sido remitido ante una autoridad ministerial.



Lo anterior lo señalaron familiares del joven detenido el pasado viernes 24 de julio en la Unidad Habitacional FOVISSSTE en Xalapa, quienes piden la reserva de su nombre.



Cabe recordar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó un operativo contra una supuesta célula delictiva y tras un enfrentamiento lograron la detención de 7 individuos en flagrancia, entre ellos una mujer.



La Policía Estatal detuvo a Iván “N”, junto con Héctor Daniel “N”, Édgar Saúl “N”, Javier “N”, Martín “N”, Francisco Javier “N” y Brenda Inés “N”.



Fueron asegurados un fusil AK-47 calibre 7.62; un arma corta de postas, un cargador, 15 cartuchos, una tabla de madera con las siglas del CJNG y siete bolsas con estupefacientes.



De acuerdo con la SSP los detenidos evadieron a la Policía Estatal durante un recorrido preventivo, y posteriormente se refugiaron en el Edificio Cosamaloapan de la Unidad FOVISSSTE, en Xalapa.



Fue en los alrededores del complejo habitacional que estas personas dispararon contra los efectivos policiales, desde un vehículo en el que huían, sin registrarse ningún herido.



En un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que los detenidos enfrentarán los cargos de delitos contra la salud, posesión ilegal de arma de fuego y ultrajes a la autoridad.



Sin embargo, según sus familiares no existe constancia de que Iván “N” haya sido puesto a disposición de una autoridad ministerial.



Los familiares relatan que acudieron al Ministerio Público de Coatepec, de allí, a Pacho Viejo, en donde los remitieron de nuevo a Coatepec, en donde le señalaron que no hay “algún detenido con ese nombre”.



Reportes no oficiales revelan que a los detenidos se les asocia con hechos de extorsión y de homicidio, entre estos los de un hombre en una vulcanizadora de Coatepec el 16 de julio y el de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, el 29 de junio pasado.