Policías municipales, en crisis: Los usan mal, no les invierten, faltan muchos

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que “unos 40” municipios no utilizan los recursos federales etiquetados para la seguridad, en el fortalecimiento de su Policía Municipal y la contratación de elementos, compra de armamentos y patrullas.Incluso, exhibió que el alcalde de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, utiliza a los elementos para su protección personal, no para la población.Además, este jueves, en conferencia de prensa, el Mandatario alertó por el bajo número de policías municipales en la entidad, lo que complica atender delitos como asaltos y robos o colaborar adecuadamente con el Estado y la Federación.“Algo que nos sorprende: en la prevención del delito y en la atención temprana de la comisión de los delitos comunes, no graves, como el robo el asalto, debe existir una corresponsabilidad, existe legalmente una corresponsabilidad entre el primer orden de Gobierno que es el municipio y el Estado, entre los dos tenemos que ir buscando las formas”.“Nada más que en algunos municipios no es sencillo porque solamente tienen contratados 10 policías, o sea, cómo pretendes atender el tema de la inseguridad de ese nivel, el que te corresponde, de prevención, de atención en el primer orden de Gobierno con 10 policías y sobre todo cuando los 10 los tienes a tu cargo en seguridad, de tu seguridad, o de la seguridad del Alcalde”, dijo.Criticó que por ello ediles no dejan ni un sólo policía para la población.“Es el caso de Acayucan, entonces vamos a hacer un convenio entre Policía Estatal y Policía de Acayucan y pues no, vamos para atrás y ahora con quién lo hacemos si no hay policía, y no obstante, reciben una partida especial de seguridad para ese municipio”.García Jiménez exhibió que también hay municipios grandes con más de 300 mil habitantes en una situación similar.“Y hay uno que no tiene más que 100 policías, ¿cómo puedes hacer un convenio mutuo, de responsabilidad mutua en ese nivel? Hablo nuevamente del nivel de delitos que corresponde a la atención bipartita entre Estado y municipio, el robo a transeúnte, el asalto… si no tienes vigiladas las cuadras, ni siquiera del Centro de tu ciudad, si nada más tiene 100 policías y la mitad de ellos cuidando a los funcionarios municipales”, dijo.Respecto a los municipios que no están invirtiendo en seguridad, el Gobernador aclaró que corresponde a los órganos fiscalizadores federal y local, definir si hay malversaciones o no.“Tenemos unos 40 (municipios que no invierten en sus policías), pero aclaro, yo no puedo determinar los municipios que están haciendo mal uso de sus recursos, que deberían haber estar destinados para seguridad, eso no lo puedo terminar, es el órgano fiscalizador. Yo que yo puedo terminar es que tú tienes tantos habitantes y tienes 10 policías, o sea, no, o 20 policías y más de 350 mil habitantes, o sea, no”, dijo.Asimismo, García Jiménez acotó que si tuviera evidencias de que se usan a los policías para actividades delictivas, iría contra dichas corporaciones. Como en Paso del Macho , fuimos por ellos, se demostró, se pusieron ante un juez, Álamo también detectados , nosotros no vamos a ser omisos en eso, ahorita no podría decir, pero si yo llego a tener indicios de eso, inmediatamente activo dentro mis atribuciones a policía estatal, lo planteó en la mesa de coordinación y se actúa se actúa, por eso no vamos a permitir esa situación”, refrendó.García Jiménez externó una vez más que si los ediles no están usando los recursos federales para fortalecer sus cuerpos policiacos, tendrán que rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), o en su defecto ante el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), cuando se trata de recursos estatales.“Ellos tendrán que aclarar sus cuentas con el órgano fiscalizador que corresponda, lo que nosotros vemos es que le decimos es que yo nada más veo tantos policías”.Ante esta situación, el Gobernador se comprometió a dar a conocer en la próxima conferencia de prensa los 20 municipios que tienen menos policías con relación al número de población total.Aunque reconoció que muchas veces esta carencia de elementos policiacos tiene relación con el presupuesto que anualmente se les asigna a dichas demarcaciones, toda vez que las más grandes cuentan con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF).“Ellos tienen el FORTAMUN y les llega muy grande y de ahí ellos obviamente pueden compensar lo que no pudiera llegar por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG), la gran mayoría de los municipios no tiene FORTASEG, Y ahorita que se traslada al FORTAMUN hay que informarle a los alcaldes que tienen que hacer uso de ése”, manifestó.Los alcaldes salientes y los que tomarán el cargo el 1 de enero de 2022, tendrán que usar estos recursos para la seguridad municipal, es decir, para la contratación de policías, compra de armamento o licencias, y automóviles.“Hay que irles a advertir para que planeen en sus cuatro años, irlo incrementando, como hicieron varios alcaldes ahora, hicieron un programa a cuatro años y fueron incrementando poco a poco, digamos, que le faltaban 600, ya el haber avanzado con 200 más ayuda, porque nosotros pues ya tenemos Guardia nacional coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, dijo el mandatario.Insistió en la necesidad de que se coordinen las autoridades municipales con el Estado y la Federación, destacando el caso del alcalde de Sayula de Alemán, quien “cambió su actitud” para trabajar en la seguridad de su municipio.