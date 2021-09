Policías municipales interponen queja ante CEDH contra policías estatales

Elementos de la Policía Municipal denunciaron ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) presuntas agresiones y abuso de autoridad por parte de Policías Estatales que hace una semana irrumpieron en un domicilio particular en Villa Allende, lugar en el que estaban conviviendo los municipales fuera de horario laboral.



El delegado regional de la dependencia, Tonatiuh Hernández Sarmiento, detalló que esta queja fue integrada al inicio de esta semana. Actualmente suman 20 por violación de los derechos humanos que ha recibido la oficina.



"Interpusieron cuatro quejas en contra de elementos de la Policía Estatal. Los municipales argumentan que estaban en el día de descanso y en un domicilio particular cuando llegaron los estatales, los golpearon, causaron daños y destrozos", refirió.



El funcionario destacó que harán una visita de inspección a la vivienda para constatar los daños, aunado a que se les solicitará a los supuestos agresores audiencia para que den sus versiones.



Incluso, se dijo que los cuatro elementos municipales fueron golpeados, situación que también quedó asentada en la investigación.



Hernández Sarmiento agregó que no es la primera vez que documentan este tipo de agresiones entre las diversas corporaciones policiacas.



"Hemos intervenido en situaciones en donde hay algunos conflictos entre elementos de la Policía Estatal en contra de los municipales, o de elementos de la Armada contra la municipal, son agredidos entre ellos", indicó.



Dijo que este tipo de conflictos entre corporaciones de seguridad, evidencian falta de ética profesional y un buen servicio.



Añadió que todas las quejas están en proceso para determinar una resolución.