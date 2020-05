Policías municipales no desaparecen, se van a fortalecer, aclaran

El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Francisco Felipe Villa Campa, aclaró que la Policía Municipal no desaparecerá por el decreto presidencial que permite a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública en las calles.



Explicó que las Policías Municipales se van a fortalecer en coordinación con las fuerzas federales.



"No desaparecen las Policías, al contrario, se fortalecen y se coordinan con la Guardia Nacional y en ese sentido vamos a tener un mejor resultado. El discurso es que se van a fortalecer las Policías Municipales porque los responsables de la seguridad en los municipios son las Alcaldías”.



El funcionario dijo que existen 75 nuevos elementos esperando a egresar de la Academia de El Lencero, los cuales se unirían en septiembre a los 200 activos en la ciudad.



Además, manifestó que a más tardar en un mes ingresará otro grupo de 75 cadetes a la academia, para cumplir la meta de 150 nuevos policías municipales por año.



“Se está analizando poder incrementar esta plantilla, de acuerdo al recurso. Las policías y en este caso Xalapa sigue creciendo y prueba de ello es que tenemos la convocatoria abierta”.



Así también, agregó que ante la ausencia de la autoridad durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 podrían fortalecerse los grupos delictivos.



“Y si tenemos un mayor número de elementos de fuerza, reintegramos el tejido social, que es lo principal, poder devolver a la ciudadanía la tranquilidad a través de la disminución de delitos de bajo y alto impacto. Las fuerzas federales vienen a sumarse en un orden jerárquico".



Para finalizar, aseguró que hasta la fecha no existen elementos enfermos por COVID-19 y los que han presentado síntomas de cuadros de gripe, se ha descartado que sea por este virus.