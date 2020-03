Policías no detectan documentos apócrifos usados para abigeato, señala SEDARPA

El subsecretario de Ganadería y Pesca de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Humberto Amador Zaragoza, dijo que se están realizando capacitaciones a los cuerpos de seguridad en el estado de Veracruz, para que logren detectar documentos apócrifos ante el robo de ganado en el sur de la entidad.



"Es una preocupación que por instrucciones del gobernador hemos tratado de coadyuvar con seguridad pública. Estamos en el tema de capacitación para los cuerpos de seguridad, sabemos que la gente de los cuerpos de seguridad requieren de mucha capacitación de revisar toda la documentación, una guía que vaya de manera legal, porque se sabe que existen documentos apócrifos, pero no saben cómo identificarlos".



En ese sentido, explicó que a través de las asociaciones ganaderas, están tratando de vincular a la Dirección de Ganadería con la Secretaría de Seguridad Pública, para establecer acciones con la problemática del abigeato.



"Estamos haciendo a través de las asociaciones, una vinculación directa con la dirección de ganadería para que cuando se suscite un problema de abigeato, de inmediato tengamos la coordinación con seguridad pública y podamos remediar esta situación".



El funcionario refirió que los puntos rojos de este delito se encuentran mayormente en la zona sur y en la zona norte.



Asimismo, mencionó que no se tiene un dato concreto de cuántas cabezas de ganado se roban al año, ya que en muchas ocasiones, los ganaderos no denuncian.



"Realmente los datos reales no existen, porque la verdad el ganadero no denuncia lo que está sucediendo en el estado de Veracruz en el tema del robo de ganado, algunas personas son las mismas las que lo hacen, sabemos que existe la problemática, pero los datos reales no se tienen como tal", finalizó.