Policías no resguardaron templos de Xalapa de feministas, critica Frente por la Familia

Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) anunciaron para este sábado 3 de octubre una caravana automovilística en Xalapa para celebrar el amor y el respeto a la vida.



Ethel González López, una de las integrantes del Frente, informó que a las 11:00 horas se reunirán en el Teatro del Estado para recorrer algunas calles de la ciudad.



"Convocamos a todas las familias para que nos acompañen y adornen sus autos con globos, banderines y carteles alusivos a la vida".



Además, mencionó, esta también es una protesta por los constantes ataques al derecho a la vida por parte de diputados locales, federales y de grupos extremistas al intentar legalizar el aborto.



“Respetamos el derecho de todas las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida pero no sobre la vida de un tercero aunque lo lleve en su vientre”.



Por su parte, Ignacio Guadarrama, presidente del FNF, lamentó que en la pasada marcha feminista, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no hayan resguardado los templos religiosos como los demás inmuebles de la ciudad.



“Vimos la actividad muy omisa por parte de la policía, resguardaron los lugares que les interesaban y no los templos”, concluyó.