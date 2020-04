Policías retiran a vendedores en Catedral de Orizaba, por pandemia

Debido a que vendedores de palmas provenientes de Ixhuatlancillo y Mariano Escobedo se instalaron sin permiso en el atrio de la Catedral de San Miguel Arcángel, en Orizaba, para intentar vender este Domingo de Ramos, policías municipales los llamaron a reitirarse.



Los comerciantes llegaron a temprana hora y aprovecharon la escasa afluencia de feligreses para venderles las palmas que se acostumbra a bendecir este día.



Los policías que llegaron al atrio señalaron a estas personas que no era seguro estar ahí por cuestiones de salud debido a la pandemia del coronavirus.



Cabe recordar qué aunque otros años la Diócesis de Orizaba y el propio ayuntamiento otorgan los permisos a estos vendedores, en este año, por la emergencia sanitaria se restringieron las actividades propias de esta temporada, por lo que no se dieron permisos, por lo que finalmente los alrededor de veinte vendedores se terminaron retirando.



Cabe mencionar que desde temprana hora los elementos de policía estuvieron realizando recorridos por el centro de la ciudad exhortando a la población que salió a las calles a retirarse a sus casas.



A pesar de ello, y de las indicaciones que dio la Diócesis de suspender actividades en este tiempo por la contingencia que se vive, algunos feligreses estuvieron acudiendo a la catedral de San Miguel Arcángel, dónde algunos entraron a orar y otros, al no encontrar a ningún sacerdote, optaron por rociar de agua bendita sus palmas ellos mismos con el agua de las piletas.