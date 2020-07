Policías se prepararon, comercios se protegieron…. y los violentos nunca llegaron

Aunque comercios se “blindaron” o cerraron y policías antimotines se desplegaron por el Centro de Xalapa, no hubo ninguna marcha “no pacífica” este jueves, protesta que se había anunciado por redes sociales contra la “Ley Seca” y para supuestamente exigir la apertura de bares, cantinas y antros.Este día, ante la amenaza, diversos negocios se previnieron colocando protecciones para evitar ser víctimas de actos vandálicos, como ocurriera el pasado 8 de junio, cuando una protesta causó destrozos en comercios, iglesias y edificios públicos Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública montó un operativo, colocando granaderos en diversos puntos de la Capital.La instrucción de acuerdo al propio titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, era actuar en el momento que se pusiera en riesgo a la ciudadanía o en el caso de ataques a edificios privados y públicos.Sin embargo, dieron las 11:00, hora de la convocatoria y no se congregó ningún grupo de manifestantes en el punto acordado, en el Teatro del Estado. Hasta las 14:00 horas no había señal alguna de protesta.Al respecto, el director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, calificó todo como un “borregazo” Cabe señalar que, propietarios de bares y antros en Xalapa afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), desde la semana pasada, anunciaron que no participarían en esta convocatoria.De igual manera, algunos dueños de negocios de este giro del Centro comentaron que desconocían el origen de la convocatoria, la cual carecía de información respecto a qué organismo o grupo hacia la invitación, por lo que también descartaron participar.Es así que, con una tensa calma en las primeras horas del día, transcurrió este jueves que fue retomando la normalidad sin la publicitada marcha pero comercios continúan con maderas de protección en sus aparadores.Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Francisco Felipe Villa Campa, comentó que alrededor de 300 elementos fueron desplegados, entre Policía Municipal y Estatal.Además de mantener vigilancia con apoyo de 50 vehículos y 30 motocicletas, sin descuidar otros puntos de la ciudad.Aunque desconocen más información sobre la supuesta protesta violenta, comentó que seguirán resguardando a los inmuebles y población."Está el patrullaje normal, no se nos ha informado absolutamente nada. Lo que no está permitido es alterar el orden. El exhorto es, si quieren manifestarse, que lo hagan de manera pacífica", dijo.