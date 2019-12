Policías vigilan que locatarios de Plaza Clavijero no salgan a vender a la calle

Locatarios de Plaza Clavijero y el Mercado “Jáuregui” advirtieron con vender en la vía pública ante la falta de regulación del comercio ambulante en Clavijero y Victoria, en el primer cuadro de Xalapa.



Lo anterior, durante una reunión entre el comercio establecido de ambos mercados con el director de Gobernación, Juan Vergel Pacheco y con el subdirector de Comercio, Wilebaldo Víctor Flores.



Esto, luego de que policías municipales resguardaron los alrededores de Plaza Clavijero para contener la "salida" de vendedores.



En el encuentro, efectuado en Palacio Municipal, Vergel Pacheco ofreció a los locatarios regresar a la "normalidad" la situación en las vialidades con los "recursos" del Ayuntamiento.



"No les voy a poner en la mesa cuáles son esos recursos pero de entrada están los jurídicos, que son de todos ustedes conocidos. Hay acuerdos de Cabildo y los que pueda haber con grupos; en caso de que no, pues habrá otros, pero no vamos a dejar las cosas (así)", afirmó.



Ante dicha situación, los vendedores igual solicitaron trabajar afuera de Plaza Clavijero y someterse en el momento en que el Municipio regule al ambulantaje.



"Si nosotros vemos la buena voluntad de los demás, también nos metemos, pero entonces que nos den la oportunidad de trabajar afuera", indicó uno de los dirigentes y recordó que en 2018, los comerciantes salieron a la calle ante la incapacidad del Municipio de contener a los informales.



"La diferencia es que hoy tenemos otro grupo de inspección (de Comercio) y tenemos la Policía" expuso Vergel y recalcó que no se recurrirá a la fuerza pública contra el comercio.



Uno de los comerciantes del Mercado “Jáuregui”, de nombre René Salas, recalcó que en dado el caso, los comerciantes tienen el apoyo de los negocios establecidos a cualquier acción de los locatarios.



La reunión terminó con la protesta de los locatarios ante la negativa del Ayuntamiento para dejarlos vender en las vialidades.