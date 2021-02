Polinización, la gran y noble contribución de las abejas al medio ambiente

La apicultura es una actividad milenaria que ha sido empleada por diferentes civilizaciones para la obtención de productos como la miel, polen y propóleos, pero que coadyuva en la polinización para la posterior producción de semillas y frutos, mismos que sirven de alimento.



A lo largo de la existencia de la humanidad esta actividad ha estado presente y civilizaciones como la Sumeria (hacia el 4000 a.C.) ya poseían conocimientos sobre la miel y las abejas, mismos que dejaron plasmados en tablillas de arcilla. Para el 3500 a.C. los egipcios también eran conscientes de las propiedades de la miel y dejaron registros de su recolección.



En la actualidad se considera una de las principales actividades pecuarias con una gran importancia socioeconómica y ecológica, por la contribución al equilibrio del medio ambiente.



Como toda actividad, ésta ha evolucionado y se ha visto intervenida por los avances tecnológicos, mismos que se aplican para la extracción de miel, jalea real, polen y propóleos sin afectar a las abejas o destruir los panales. Incluso se han elaborado colmenas artificiales cuyo mecanismo está pensado en extraer la miel de forma más sencilla.



Pero no sólo las técnicas de recolección han mejorado sino también las mismas abejas, pues los apicultores han sabido identificar aquellas que son menos agresivas para reproducirlas y generar colmenas más tranquilas.



Autorregulación de la colmena



Los tres tipos de abejas existentes en una colmena son las obreras, los zánganos y la reina, esta última es la encargada de colocar los huevos que se convertirán en obreras o zánganos, pero cuando una colmena carece de reina, son las obreras existentes las que “crean” a su reina después de seleccionar larvas a las que alimentarán únicamente con jalea real.



Cuando la colmena tiene una reina, el trabajo continúa y es que las obreras poseen actividades específicas según el tiempo de vida que tengan:



De 1 a 2 días de vida limpian las celdas y calientan el nido.

De 3 a 5 días alimentan a las larvas mayores con miel y polen.

De 6 a 10 días alimentan a las larvas menores y a la reina con jalea real.

De 11 a 18 días Producen la cera, construyen los panales y maduran la miel.

De 19 a 21 días protegen y ventilan la colmena, hacen vuelos de ejercicio y orientación para aprender a volar y a encontrar la colmena.



De especies a especies y de flores a flores



Alrededor del mundo existen, aproximadamente, unas 20 mil especies de abejas, de las cuales 500 habitan en América y de forma particular, 46 fueron domesticadas por los antiguos mesoamericanos. Las abejas nativas de México no poseen aguijón como las europeas y son las encargadas de producir la miel denominada como “miel virgen”.



Tras la conquista española en México, la apicultura se modificó, las abejas de países europeos comenzaron a ganar terreno en nuestro país y cada vez menos se procuraba a la abeja “criolla”, pues su producción de miel es menor a de las colmenas de especies europeas.



Juan José Pale Lara, apicultor de Teocelo, indica que las mieles de abeja nativa poseen un gusto ácido lo que no significan que dejen de ser dulces. Además son mieles que se han recomendado para tratar diferentes padecimientos.



Cabe destacar que la convivencia de diferentes especies en un entorno es benéfica para la polinización de más flores, pues aquellas que son de menor tamaño a cuyo polen no pueden acceder las abejas europeas las nativas sí.



Las mieles no son iguales



Pale Lara también comentó las diferencias existentes en las mieles, pues éstas adquieren el aroma y sabor particular de acuerdo con la floración de la cual las abejas tomen el néctar.



Las mieles con tonos cítricos son aquellas producidas a partir de las flores de árboles de limón o naranja, por mencionar algunos ejemplos. La miel multifloral será aquella producida después de que la abeja recolecte el néctar de distintas flores.



Por otra parte, existe una falsa creencia de que si la miel se cristaliza es porque se trata de una de muy mala calidad y rebajada con azúcar. Sin embargo, el apicultor con más de 60 años de experiencia sostuvo que ─por el contrario─ las mieles más puras son aquellas que se cristalizan más rápido. En cambio, las que permanecen líquidas por más tiempo pueden estar rebajadas con jarabes.



Miel mexicana



Nuestro país se ha consolidado entre los principales productores y exportadores de miel a nivel mundial y cuenta con 5 regiones productoras de miel, cada una genera una miel diferente.



Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en 2019 hubo incremento del 6.1 por ciento en la producción de miel, generando 61 mil 900 toneladas, cuando el promedio de producción es alrededor de las 58 mil toneladas.



Por su parte, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), indicó que el 70 por ciento de la producción de miel se concentró en 8 estados:



- Yucatán con 9 mil 810 toneladas

- Campeche con 7 mil 520 toneladas

- Jalisco con 5 mil 948 toneladas

- Chiapas con 5 mil 500 toneladas

- Veracruz con 4 mil 798 toneladas

- Oaxaca con 4 mil 668 toneladas

- Quintana Roo con 3 mil 255 toneladas

- Puebla con 2 mil 477 toneladas



Más allá de la miel



Como ya se ha dicho en líneas arriba, más que de la obtención de productos como la miel, polen y propóleos, las abejas contribuyen a la polinización, misma que deriva en la fecundación de las flores y que hace posible la producción de semillas y frutos.



La conservación de las abejas hará posible mantener el medio ambiente en orden, así como la producción comida, debemos ver a estos insectos como fundamentales para nuestra propia existencia, pues si dejamos de contar con su importante ayuda, la producción de alimento para el ser humano descenderá, lo que provocará complicaciones a escala mundial.