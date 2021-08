Políticos no sirven para gobernar, quedaron a deber a ciudadanos: Alcalde de Zongolica

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, reiteró su propuesta del Movimiento para la Construcción de Veracruz, con el que dijo se busca “modificar la forma de hacer gobierno” en el Estado y en el país a partir del 2024.



“Queremos armar un movimiento independiente que deje a los partidos un momento de lado. Creo que todos los partidos le han quedado a deber a los ciudadanos, que hablen los ciudadanos”, expresó al presentar su libro: Zongolica, el fin de la opresión, no es utopía, en Córdoba.



En presencia del exdiputado federal Uriel Flores Aguayo y el abogado Tomás Mundo, dijo que le encantaría ver a “un ciudadano común” como diputado o gobernador o gobernadora.



“Eso sería de verdad la solución para muchos problemas de este país porque los políticos literalmente no sirven para gobernar en este Estado y en el país”.



Mezhua Campos afirmó que los ciudadanos “desgraciadamente” se han quedado fuera de la toma de decisiones y sectores muy importantes como los periodistas, los empresarios y los “trabajadores de piso” no están representados en el ejercicio del poder.



“Nosotros en Zongolica tratamos de hacer con lo que teníamos de presupuesto más y logramos muchísimo más, como relato en mi libro, con objetivos muy concretos, rebasamos las mil obras en nuestra administración, resolvimos el problema de la inseguridad, a través de evento social, creamos una policía auxiliar en cada comunidad”, expuso.



Señaló que cuando le planteó ese proyecto al entonces secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, él le comentó que no era posible crear este componente, porque “sonaba a autodefensas”; sin embargo, lo conformó y ahora, según él, su municipio es uno de los más seguros del país.



“Eso lo hicimos con las puras facultades que tiene el municipio y más importante, con el puro presupuesto que tiene el municipio. Quiere decir que el país efectivamente sí puede tener un futuro grande, nuestro Estado más, nuestro Estado es muy rico”.



Si bien confesó que apoyó a Andrés Manuel López Obrador cuando se postuló para Presidente de la República en 2018, añadió que no considera que la solución es volver las prácticas políticas del pasado.



El edil se definió como un “renegado” que busca “darle la vuelta” a las cosas que no le gustan o que marcaron su vida como fue el caso de Ernestina Ascensio Rosario, quien fue violada y asesinada por elementos de Ejercito Mexicano el 25 de febrero de 2007.



De este modo, cuestionó una vez más que la “verdad oficial” sobre este hecho era que había fallecido de gastroenteritis, hasta que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Mexicano por no darle atención médica oportuna, además de estigmatizarla.



“Todos tenemos sangre indígena en este país, por eso cuando nos hacen menos a un indígena, en realidad se están pisoteando a todos y ha habido casos verdaderamente vergonzosos y siempre celebro que haya una persona que levante la voz”, destacó.



Para finalizar, recordó que que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fueron asesinados 600 activistas por los derechos humanos.