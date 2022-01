Pólizas de seguro registran aumento de precios en municipios cercanos a Orizaba

Propietarios de vehículos particulares y de carga reportan que las pólizas de seguro se han incrementado en 200 porciento.Aldo Romero Lezama, delegado regional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), explicó que en días pasados quiso renovar la póliza de su vehículo particular y le informaron que el costo era de 14 mil pesos, a lo cual preguntó por qué si su vehículo es un Nissan que no es nuevo.Le explicaron que se debía a que tiene como domicilio Camerino Z Mendoza y es una zona considerada de “alto riesgo”.El delegado reflexionó sobre el tema y consideró que si eso es lo que cuesta la póliza para los vehículos particulares, no es complicado imaginar lo que cuesta para el transporte de carga.Indicó que para éstos el riesgo es mayor, pues se enfrentan no sólo a los asaltos y despojo de sus unidades, sino también a los rapiñadores que en cuanto ocurre un accidente roban todo tipo de mercancía transportada.Agregó que lamentablemente no es la única zona del país en donde se tienen problemas, pues la inseguridad se da en muchas partes y los transportistas ya no saben de quién cuidarse.Mencionó que por ejemplo en Sonora, los miembros de la etnia yaqui están haciendo bloqueos y piden una cooperación para dejarlos pasar, pero si no les dan nada entonces los amedrentan y hasta los han llegado a golpear, pero a pesar de que las autoridades no saben, no han hecho nada.