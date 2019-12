Pollo, la opción más económica para la cena navideña, en Veracruz Puerto

Aunque es tradicional la cena navideña con pavo o pierna de res, en los últimos años el pollo se ha convertido en la opción más viable debido a que es hasta 90 por ciento más económico.



En esta temporada, los comerciantes reportan incremento de entre el 50 y 70 por ciento, porque los veracruzanos prefieren preparar un pollo relleno que el guajolote.



"Un pavo te viene costando como 600 a 700 pesos y un pollo grandecito como de tres kilos te viene saliendo como en 110; es mucho más barato. Uno más chico en 70, 90 dependiendo del tamaño y se puede preparar igual", dijo Abigail Aguilar, comerciante del mercado “Hidalgo”.



A diferencia del año pasado, en éste no se registró aumento en el precio de la pieza del ave, que se mantiene en mínimo 70 pesos.



Los comerciantes señalan que contener los incrementos ayudará a que las ventas sean incluso mayores.



"Un 50 por ciento ya está y llega hasta el cien por ciento. Ahorita está accesible el precio, estuvieron bajas las ventas y yo creo que por eso ya no subieron los precios", señaló Emigio Aguilar.



"Para el pavo no alcanza y pues somos poquitos. Es mejor el pollo y se acompaña de algo más y ya; no sobra tanto", dijo Carmen Zapata.