Polo Polo falleció a los 78 años

Leopoldo Roberto García Peláez Benítez mejor conocido como Polo Polo, uno de los comediantes más prolíficos mexicanos, falleció a los 78 años.Su hijo Paul García dio a conocer los pormenores de su deceso, el cual tuvo lugar a las 5:15 horas en su domicilio, una de sus últimas voluntades, pues nunca quiso ser internado por la demencia vascular que padecía.El hijo del comediante entró en comunicación con el programa “Ventaneando” y dio a conocer que se trató de muerte natural: “Dejó de respirar”, compartió.Además, dijo que tuvo la oportunidad de estar al lado de Polo Polo hasta el último momento: “Estuve en su último respiro con él”.Y destacó la gran labor de su hermana que, durante la última etapa de la vida del comediante, estuvo a su lado cuidándolo y asistiéndolo, debido a su enfermedad, por lo que necesitaba de muchos cuidados y destacó que sus últimos momentos fueron de paz y serenidad.“Te puedo decir que siempre estuvo arropado por la familia, mi hermana siempre estuvo al pendiente de él, nunca quiso entrar a una institución. Quiso que siempre lo cuidáramos nosotros, mi hermana hizo un gran esfuerzo”, detalló.Cuando se le preguntó acerca de la enfermedad, dijo que ésta hizo que Polo Polo padeciera pequeños derrames cerebrales y reconoció que no podía estimar si la progresión de dicha afección fue corta o larga.Asimismo, aseguró que su padre no dejó ningún proyecto inconcluso: “Todo lo que pudimos hacer con él se hizo, todo lo que quiso hacer se pudo”, indicó.También habló de cómo era fuera de los escenarios, al denominarlo como una persona muy distinta al comediante: “Era una persona seria, bueno... no serio, agradable; no decía muchas groserías, era algo que usaba para su show”, pues reconoció que “no todo el mundo está trabajando las 24 horas; le gustaba mucho leer, la música, etcétera, utilizaba eso (la comedia) como alter ego.Lo recordó como un hombre muy fiestero, al grado que de no tenía muy claro si se casó dos o tres veces y aclaró que sólo tuvo dos hijos: él y su hermana.El originario de León, Guanajuato, estuvo activo en el mundo de la televisión desde 1976, dándose a conocer por su particular estilo de contar chistes, pues decía que se trataban de anécdotas personales; todas ellas, cargadas de lenguaje explícito.De hecho, antes de dedicarse a la comedia fue empresario zapatero: “La vida es perfecta, encargado de una fábrica (de zapatos) en Peralvillo y gracias a la familia de ese negocio conoció el argot y aprendió a alburear”, dijo su hijo, quien además comunicó que los restos de su padre serán velados en Gayosso, Sullivan por la noche.A lo largo de su haber profesional, también incursionó en la música en la década de los 90.“Tenía un don para la guitarra”, recordó Paul.