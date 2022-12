Pondrán a ORFIS a revisar actas de entrega-recepción en Ayuntamientos

El diputado vocal de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Veracruz, Paul Martínez Marié, afirmó que tras reunirse con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), confirmó que se revisarán actas de entrega-recepción en Ayuntamientos como parte de la nueva revisión a las Cuentas Públicas 2021.Al respecto, aclaró que en conjunto con el ORFIS únicamente revisarán “el 20 por ciento” de las auditorías realizadas por el órgano fiscalizador a dicho ejercicio y que no fueron aprobadas por el pleno.El legislador de MORENA refirió que ya comenzaron los primeros trabajos y esperan que no sean necesarios los 90 días otorgados al ORFIS por el pleno para la segunda revisión, pues incluso los diputados del órgano legislativo se repartieron los dictámenes.“Nos entregó ya las carpetas de cuáles actas de entrega-recepción, en el caso de Ayuntamientos, fueron consideradas y cuáles no fueron consideradas las denuncias que existían ahí. Nos repartimos nosotros como diputados para poder revisar y poder ver qué casos específicamente se van a volver a revisar”, adelantó.Martínez Marié subrayó que no habrá más presupuesto para el ORFIS, pues están en el entendido que no se va a volver a hacer el trabajo.Enfatizó que piden que todos los municipios sean fiscalizados con los mismos criterios de revisión, pues consideran que hay faltas administrativas y daños patrimoniales determinados de forma dispar.Recordó que ya pasaron 30 de los 90 días que se le dieron de plazo al ente fiscalizador para la nueva revisión, sin embargo, dijo confiar en que sí les dará tiempo de concluir en tiempo y forma.