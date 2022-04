Ponen la vacuna antiCOVID hasta en mercados de Coatzacoalcos

A diferencia de hace un año, la vacunación del segundo refuerzo antiCOVID para adultos de más de 60 años ahora llegó hasta a mercados de Coatzacoalcos y no en centros de vacunación como anteriormente ocurría.Centros comerciales, tiendas, mercados y en los sitios más concurridos se está aplicando el biológico AstraZeneca.Los adultos mayores son el grupo que se vacunará, algunos aseguraron que aunque no se han contagiado, siguen tomando en cuenta que la prevención es lo más importante, sobre todo en casos graves y que requieren de hospitalización.En el mercado “Morelos” de Coatzacoalcos se instaló uno de estos puestos, la vacunación la realiza personal d de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 37 del IMSS, ahí orientan a los interesados en la aplicación.Otros de los puntos donde se ubicarán puestos para fortalecer la estrategia es la central camionera y tiendas como Soriana y Walmart.En el parque Independencia la aplicación inició desde hace un par de semanas, a estos también pueden acudir aquellos que no hayan recibido ninguna de las dosis o apenas van a recibir el primer refuerzo.Es importante recordar que la segunda dosis de refuerzo contra el coronavirus se aplicará por el momento a mayores de 60 años, con más de 4 meses de la última vacuna que recibieron.