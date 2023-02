Ponen plazo a México para acabar abusos con prisión preventiva oficiosa

Los 3 poderes de México cuentan con un plazo menor a un año para adecuar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa conforme a los estándares internacionales de acuerdo con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Al participar en una emisión más de DefiendeTV, por alcalorpolitico.com y TeleClic.TV, los especialistas en derecho José Roberto Name Acosta y Ricardo Morales Carrasco aclararon además que la simple publicación de la sentencia no conducirá a una “libertad inmediata” de las personas presas con dicha figura aunque sí da pie a formular una solicitud de audiencia de revisión de medidas cautelares a su favor.Al dialogar sobre la “Inconvencionalidad de la prisión preventiva, sentencia de la Corte Interamericana contra México”, bajo la moderación de Roberto Mercado, los entrevistados advirtieron por una inminente afectación a todas las normas penales y jurídicas en uso dentro del país debido al fallo de la CIDH.Esto, luego de la resolución de la CIDH de fecha 27 de enero de 2023 respecto de la eliminación de la figura del arraigo y la adecuación de la prisión preventiva oficiosa a los estándares internacionales.La determinación de la CIDH fue que la prisión preventiva oficiosa contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) al no hacer mención de las finalidades de dicha figura cautelar ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas.Mientras que el arraigo es una figura restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos que viola per se los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia de la persona arraigada.Y es que la Corte declaró la responsabilidad del Estado por la violación a los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, en su detención y privación de la libertad por parte de agentes policiales en una carretera entre las ciudades de Veracruz y Ciudad de México en enero del 2006.Al respecto, el integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., José Roberto Name Acosta, advirtió que la sentencia de la Corte permite a toda persona sujeta a prisión preventiva oficiosa solicitar una revisión de medidas cautelares por medio de sus defensores.Sin rembargo, negó que “en automático” las personas en prisión oficiosa recuperen la libertad, sino que da pie a que la Fiscalía o la parte acusadora solicite la prisión preventiva “justificada”.“No significa que se vaya a derogar en forma automática. Sin embargo, se tiene que justificar esa prisión preventiva y tiene que llevar un procedimiento”, dijo.El especialista diferenció entre la prisión preventiva “oficiosa” y la “justificada”, ambas previstas dentro de las leyes mexicanas.En el caso de la “justificada”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige aplicarlas en tres condiciones: el supuesto de la comisión de un delito por parte de una persona, que la medida cautelar proteja a la víctima y a la comunidad, y la idoneidad, esto es, que sea suficiente a cualquier otra medida cautelar o alternativa a la privación de la libertad.No es el caso de la prisión preventiva “oficiosa”, que se aplica en un catálogo de delitos conferidos en el Artículo 19 constitucional, sin que medie una valoración o razonamiento.Y si bien jueces aplican la prisión oficiosa tal cual, deben evitar recurrir a dicha medida para respetar los principios “pro-persona”, esto es que, al haber dos leyes de la misma categoría, se debe aplicar la Ley que es más favorable a los derechos de la persona.Por su parte, el integrante del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Ricardo Morales Carrasco, aseguró que la sentencia de la CIDH revolucionará todo el sistema jurídico mexicano tanto en lo penal como en lo Constitucional.“El bagaje de lo que rescata la CIDH vincula a nuestro país a una situación actual, no se está juzgando el pasado sino que lo está juzgando para la actualidad”.Morales Carrasco añadió que la sentencia obliga a los jueces a ponderar lo dictado en convenios de derechos humanos por encima de la Constitución.Además, recriminó que dicha medida inusitada y anticipada de prisión oficiosa implica una “venganza pública” en tanto la Fiscalía investiga los delitos, esto es, primero se encarcela y luego se indaga, sin dar lugar a la voz de los testigos de cargo y a favor del acusado.Por esto, el especialista consideró que la sentencia de la Corte“purificará” el sistema penal de México, dado que garantiza el debido proceso y de aplicarse, contribuirá a combatir la impunidad en el país.