Ponen restricciones para subir a Cofre de Perote en caso de nevada

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) anunció la restricción de acceso al Parque Nacional Cofre de Perote en caso de caída de nieve o aguanieve.Cabe recordar que Protección Civil advirtió de probables nevadas entre la noche del sábado a madrugada del domingo en las partes altas tanto del Cofre como del Pico de Orizaba.Por parte de la CONANP, se le pide a los excursionistas ingresar al Parque Nacional en un horario de 8:00 a 15:00, previo pago de derechos de 54 pesos al día por persona.Ya dentro de la montaña, los turistas deberán salir antes de las 17:00 horas, o incluso antes si así lo determina Protección Civil.Para los peatones, sólo podrán ascender al sitio Ramsar, no se permite adentrar al bosque, no dejar basura y no subir a la peña.Tampoco se permite caminar solo en la calzada y se les instruye a seguir todas las recomendaciones de Protección Civil, tanto Estatal como Municipal de Perote.