Ponen trabas a quienes buscan recolectar firmas por Revocación de Mandato 

A unas cuantas horas para concluir el registro de las personas o grupos que deseen constituirse como promoventes de la recopilación de firmas de apoyo ciudadano para solicitar la Revocación de Mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diversas Juntas Distritales de Veracruz están rechazando las solicitudes.El representante de MORENA ante la Junta Local Ejecutiva del INE Veracruz, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, denunció que en las juntas distritales de Tuxpan, Tantoyuca, San Andrés Tuxtla y Orizaba, no están aceptando las solicitudes de registro con el argumento de errores en los datos personales de los ciudadanos.Los registros se pueden solicitarse en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México o en las Juntas Locales o Distritales del INE.Dijo que los funcionarios electorales argumentan que los correos electrónicos de los ciudadanos son erróneos, que los números de los teléfonos celulares son incorrectos y que las copias de las credenciales para votar con fotografía no son legibles.Aseveró que la verificación de datos corresponde a una segunda etapa, por lo que exigió que se limiten a aceptar las solicitudes.Agregó que el INE está actuando nuevamente bajo intereses “oscuros y mezquinos”.En caso de proceder ese proceso de democracia directa, la consulta se realizará el 27 de marzo del 2022 y los ciudadanos tendrán que responder la siguiente pregunta:“¿Estás de acuerdo en que (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.La recolección de firmas se hará del 1 de noviembre al 15 de diciembre, a través de una aplicación móvil (app) desarrollada por el árbitro electoral.La petición de Revocación de Mandato deberá contar con un número equivalente al 3% de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores, con corte al 15 de octubre de 2021, distribuidas en al menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, el 3% de la Lista Nominal de Electores de cada una de ellas.En caso de que se alcance el porcentaje requerido de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores, se considerará procedente la solicitud, por lo que el INE emitirá la convocatoria el 12 de enero de 2022.Con base a los Lineamientos del INE para la organización de la Revocación de Mandato, está prohibido la intervención, en cualquiera de las etapas que conforman el procedimiento de petición y de captación de firmas de apoyo de la ciudadanía, de partidos políticos nacionales o locales.Tampoco pueden intervenir los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto Federal como Estatales, los Ayuntamientos, las Dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y los órganos del gobierno de la Ciudad de México.Y cuando se trate de organizaciones civiles y/o agrupaciones no gubernamentales, no podrán participar personas extranjeras ni organismos internacionales.