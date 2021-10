Ponen trabas a Sindicato del DIF Estatal para emplazar a huelga

Integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del DIF Estatal Veracruz (SDTSDIFVER) demandaron la intervención del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para resolver el conflicto contractual que viven ante la falta de una autoridad laboral que pueda resolver sus problemáticas, y que permita el emplazamiento a huelga y la renegociación de su contrato colectivo.Su secretario General, Alfredo Barrientos Ramos, indicó que fue en 2017 la última vez que pudieron convenir las condiciones generales de trabajo de los 516 empleados de base, y correspondía nuevamente en 2019, lo cual no ha ocurrido ante la supuesta falta de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), de atender este asunto.“Estamos pasando en el DIF Estatal un conflicto competencial derivado de que no hay una autoridad laboral que quiera ver nuestros asuntos, de acuerdo a los emplazamientos a huelga por revisión contractual y por cumplimiento de trabajo”, expresó en conferencia de prensa.Añadió que desde el 2004, su registro sindical se encuentra depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero tras una jurisprudencia del 2016, se otorgó al TECA la facultad de atender asuntos de este tipo.“Por protocolo en este 2021 nosotros emplazamos a huelga a la institución y el TECA se declara incompetente y le manda la bolita a la Junta Local, y lamentablemente nos encontramos en la indefensión los 516 trabajadores sindicalizados”, reiteró.Barrientos Ramos señaló que la falta de una renegociación del contrato colectivo, ha hecho que desde el 2017 sólo hayan disfrutado del aumento salarial del 3.9 % que otorga el Poder Ejecutivo a sus burócratas, pero no han podido dialogar con las autoridades del DIF Estatal para conseguir o mejorar las demás prestaciones que deberían tener.“Estamos aquí pidiendo al Gobernador que intervenga con la directora General Rebeca Quintanar Barceló y la directora administrativa, Nayeli Calderón para que lleguemos a un acuerdo de voluntades, de diálogo, para que podamos conciliar desde casa. Nos podemos desistir de este emplazamiento si hay un acuerdo de voluntad”, puntualizó.Al afirmar que nunca han dejado de laborar, al estar conscientes de que es una institución de asistencia pública, acotó que entre los problemas que han vivido de incumplimiento del contrato colectivo, es que hay aproximadamente 160 recategorizaciones de 2020 y 2021 “paradas”, y cerca de 22 de éstas corresponden a empleados a punto de jubilarse, que esperan el movimiento para recibir una mejor pensión.“Nos incrementos salariales nos impacta a todos, pero lo que más nos impacta a todos es una nueva recategorización. Tenemos recategorizaciones paradas del 2020 y las del 2021, que ya metimos a la institución en tiempo y forma, de acuerdo a nuestros estatutos y los acuerdos a los que hemos llegado en asambleas, hemos enviado los listados”, aseveró.Asimismo, precisó que otra situación que les preocupa es la desaparición de las Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para dar paso a los Juzgados Laborales.“El 30 de octubre es el límite, cierra la Junta Local y nos vamos al nuevo modelo de justicia laboral que se va a implementar y en el cual estamos, hasta el momento, en la indefensión, porque por ser un organismo público descentralizado, todavía no sabemos qué es lo que va a suceder”, ahondó Alfredo Barrientos Ramos.