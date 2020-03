Por 10 años, la pequeña Sofía luchó contra el cáncer; hoy celebra su victoria

"Tengo muchos sueños, mi sueño es bailar en ballet, también quisiera ser veterinaria. Ahora estoy feliz, ya no tengo la enfermedad", dijo la pequeña Sofía Guevara Hernández, de sólo 12 años, al vencer al cáncer.



El pasado 27 de febrero, Sofía tocó la campana del Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa”, anunciando que había vencido el cáncer tras 10 años de lucha.



Originaria del municipio de Colipa, contó a alcalorpolitico.com y TeleClic.tv todo el proceso que pasó para superar esta enfermedad, pues más de la mitad de su vida, viajó del lugar que la vio nacer a Xalapa, entrando y saliendo del hospital para combatir la Leucemia Linfoblástica Aguda Infantil con la que fue diagnosticada a los 2 años de edad.



Fue en 2009, cuando Willebaldo Guevara y Columba Hernández, padres de Sofia, la llevaron al hospital, pensando que tenía una infección estomacal, pero después de estudios y bíometrias hemáticas, recibieron la noticia de que su pequeña tenía cáncer, noticia que cambió la vida de toda la familia.



"Fue algo difícil porque no es una gripe. Cuando uno entiende la gravedad de la situación, lo único que resta en encomendársela a Dios. Sobre todo hay que pensar de que los hijos sólo son prestados y que hay que disfrutarlos, incluso la vida. Es una noticia que no se la deseas ni a tu peor enemigo, créeme que cuando a nosotros nos dijeron, pues todos los planes pensamos que nunca se iban a lograr", explicó Columba.



A partir de ese momento, comenzó el “peregrinar” de la familia Guevara: por más de 6 años viajaron más de 6 horas cada 8 días para llegar a cada una de las quimioterapias que ayudarían a que Sofía hoy festeje su victoria.



Columba narró como vivió todas las etapas de este duro proceso, que a pesar de las vicisitudes e inestabilidad emocional, la fortaleza de Sofía era lo que los impulsaba para continuar.



"Es una travesía larga, pero cuando tú aprendes a disfrutar la vida, y a vivir el hoy, está uno aquí, pero tienes que aprender a disfrutar nada más el hoy, porque el pasado ya se fue y ya no podemos hacer nada para recuperarlo, y el futuro es incierto.



"Yo muchas veces quise estar en una esquinita, porque sentía que ya no podía, pero yo la veía a ella, y no me van a dejar mentir, ella nunca estuvo enferma porque ella así lo sentía y nosotros quisimos que así lo pensará. Fue un proceso larguísimo para nosotros, pero más para ella. Al final de cuentas ella es la única que sabe, verla a ella feliz nos daba fuerzas para seguirle", dijo la madre.



Ahora, luego de pensar en la muerte y el sufrimiento que vendría por un tiempo incierto, Sofía cuentan que ya planea su fiesta de XV Años; ya tiene detalles de vestidos y sus centros de mesa. También quiere continuar preparándose con talleres y asistiendo a clases de baile.



"Todos los planes, aunque teníamos pensamos que no se iban a lograr, verla crecer ir a la escuela, al kínder, a la primaria y ahora así como lo ven ya está planeando su fiesta”, dijo Culumba



Entre risas, bailes y lagrimas, con un rostro que refleja felicidad pero también el cansancio de años de quimioterapias, Sofía Guevara Hernández celebra que llegó el día en que podrá realizar todos su sueños sin preocuparse de agujas y doctores, esperando un día ser veterinaria o profesora.



"Estoy feliz, ahora puedo hacer lo que yo quiera, antes tenía que irme. Lo que antes no podía ahora ya lo puedo hacer. Me gusta cantar, bailar, ir a la playa. Conviví con muchos niños y pues sentía feo porque no estaba con mis amigos pero doy gracias porque ya termine y ojalá otros niños también.



“Me gusta tomar muchas fotos, tengo muchos sueños; mi sueño es bailar ballet y me dijo mi mamá que sí lo iba a hacer pero todo mediante el tiempo, (...) sí quisiera ser veterinaria o maestra, (...) ahora que no tengo la enfermadas puedo hacer cualquier cosa”, celebró.