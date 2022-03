Por 7 años, dejaron a docentes jubilados de Veracruz sin seguro institucional

Gobiernos anteriores robaron aproximadamente mil 500 millones de pesos que debían ser destinados al pago de seguros institucionales de docentes jubilados y pensionados de Veracruz, quienes durante 7 años no pudieron cobrar.Al lamentar lo anterior, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, aclaró que los pagos actualmente ya son cubiertos.El funcionario reiteró que desafortunadamente se robaron ese recurso, dejando en desamparo a cientos de profesores.Ahora, aseguró que la Secretaría dejó de ser la caja chica del Gobierno, reiterando que ya no tienen daño patrimonial.En otro tema, en cuanto al proceso de elecciones que se efectúan por parte del SNTE, el funcionario se dijo respetuoso pues en estos tres años que lleva al frente de la Secretaría no es el único cambio que han tenido y trabajan con todos y para todos."Al final la determinación la toman los profesores, los trabajadores de la educación con el voto universal que se está planteando, sea cual sea el resultado somos respetuosos de estos procesos", dijo.