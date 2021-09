Por abusar, sindicatos y rectores endeudaron universidades: SEP

La directora general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Carmen Enedina Rodríguez Armenta, exhortó a los rectores de las universidades del país y a los líderes sindicales a ajustarse a la austeridad republicana para evitar más endeudamientos y sanear finanzas de sus instituciones.En conferencia de prensa previa a la XXII Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), junto al dirigente de dicha organización, Enrique Levet Gorozpe, la funcionaria federal advirtió que en el pasado rectores se trasladaban en camionetas de lujo y tenían personal de más.“El tema de la austeridad ha sido un ejercicio de conciencia personal y donde algunos rectores o rectoras que andaban en Suburban o que tenían 15 personas del protocolo, pues entonces han tenido que ajustarse y les digo algo, ¡qué bueno! Porque las universidades debemos de tener siempre el tema de la conciencia social”, dijo.La funcionaria federal de la SEP comentó que los líderes sindicales universitarios siempre piden más y más presupuesto, lo cual llevó a endeudamiento de algunas universidades para tratar de satisfacer las demandas de los trabajadores.Por ello, la Directora General de Educación Superior Universitaria hizo un llamado para tratar de ser racionales en las demandas de los trabajadores.“Mi estimado señor rector: le tiene que bajar a las llantas nuevas, a su personal, y nosotros también como líderes sindicales en el sentido de decir ‘bueno, a lo mejor ya no voy a pedir tres uniformes al año, a lo mejor pido uno o a lo mejor este año no pido’, es decir, este asunto en el que ponemos un todo en la mesa y cada uno colabora con su parte”, dijo Rodríguez Armenta.Señaló que rectores y sindicatos incurrieron en abusos en el pasado al incrementar prestaciones fuera del marco legal, lo que puso en jaque a universidades públicas.“Hubo mucho tiempo que existió un cierto abuso por parte de no solamente de los rectores, sino también de algunos sindicatos; lo que sucede es que, por ejemplo, si lo que queríamos era incrementar el salario, lo que se hizo fue incrementar las prestaciones y no el salario base y eso ha generado una desproporción tal que ahorita a muchas las mantiene el crisis porque la base era el salario y no las prestaciones”, dijo.Por último, Rodríguez Armenta recordó que había 11 universidades públicas en crisis financiera en el 2018, 13 en el 2019 y 6 en el 2020, reducción que fue posible gracias a que se ajustaron el cinturón.Cabe recordar que apenas en 2019, al menos 25 universidades y 45 sindicatos universitarios integrantes de la misma CONTU hicieron un paro de brazos caídos –que incluso alcanzó a la Universidad Veracruzana– para demandar el rescate financiero de 9 universidades públicas en Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapas.Esto provocó críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador , quien aquel entonces aclaró que no habría dinero de más, sólo se entregaría lo que correspondiera a la Federación.“Quiero aprovechar para decirlo y esto aplica para todo el país y para todas las universidades: no es de que ‘no tenemos dinero, tenemos un déficit, nos falta dinero, no hay para pagar la nómina, no hay para cerrar el año, no hay para los aguinaldos y necesitamos más dinero’. Así ya no es la cosa”, dijo. En diciembre de ese año , Levet Gorozpe confirmó que las autoridades sí transfirieron de 3 mil 500 millones de pesos de un fondo extraordinario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para apoyar a las instituciones.Sin embargo, en junio de 2020 , el líder de la CONTU confirmaba que 11 universidades públicas del país experimentaban “una fase de insolvencia financiera” heredada de años anteriores, por lo que volvían a requerir apoyo federal.