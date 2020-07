El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, informó que debido a las irregularidades que registraron algunos municipios con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el número al que pueden acceder en este nuevo ciclo ya es limitado.



Sostuvo que se tuvieron que enfrentar a nuevos candados del programa federal, por lo que, si anteriormente 78 jóvenes ingresaron a la función pública municipal, en esta ocasión sólo fueron 10 beneficiarios.



“Hay candados que se instalaron a raíz de que algunos Ayuntamientos o entidades tenían un exceso de estos jóvenes, estaban supliendo funciones de los trabajadores, en algunos municipios los estaban ocupando para otro tipo de actividades que no tenían que ver con la administración pública municipal. En Xico había más de 200 en el Ayuntamiento y ahora sólo es un número limitado por Ayuntamiento”, acotó.



Entrevistado, señaló que, debido a la pandemia, los jóvenes hacen guardias en las áreas donde fueron asignados, esto para evitar contagios de Coronavirus.



“El Ayuntamiento no tiene tantos jóvenes como los que tenía anteriormente, el ciclo pasado fueron 78 jóvenes, ya todos salieron, fueron saliendo entre febrero, marzo hasta mayo, porque concluyeron su año, en la Regiduría igual, nosotros abrimos un espacio en la Regiduría para 3 personas, ya contamos con ellas, ahorita hacemos guardias, no se tiene a todos por medidas de prevención”, detalló.