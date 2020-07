Por actividad eléctrica, piden no subir al Pico de Orizaba

El director de Protección Civil de Atzitzintla, Puebla, Manuel Barojas Vargas, exhortó a los montañistas y familias en general a que aún no acudan al Pico de Orizaba, ya que en esta temporada hay un incremento de la actividad eléctrica y si les ocurre algo, no hay personal para llevar a cabo un rescate.



Destacó que “no se tiene personal para rescate en caso de que fuera necesario y hay actividad eléctrica, por favor, no suban”.



Mencionó que desafortunadamente se sigue viendo cómo pasan vehículos con gente que no hace caso de las condiciones atmosféricas que prevalecen y no consideran esa posibilidad.



Indicó que el fin de semana, entre el viernes y sábado, ven que pasan al menos 15 vehículos con personas que se disponen a pasar ahí a veces más de un día y se dan cuenta porque llevan equipo para acampar.



Señaló que principalmente los vehículos provienen del estado de Veracruz, de la Ciudad de México y del mismo Puebla, se percatan de ello por las placas.



Aclaró que los accesos no se bloquearon porque es la ruta que sigue el personal del Telescopio Milimétrico, por lo que no hay vigilancia ni impedimento alguno para visitar o estar en el Parque Nacional Pico de Orizaba.



Sin embargo, remarcó que hay actividad eléctrica inusual en la zona por las tardes y no hay personal de rescate para atender cualquier eventualidad en la cara sur del Pico de Orizaba debido a la actual contingencia, “así que esta sería nuestra petición, no visitar esta área”.