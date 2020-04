En hospitales privados, atención, medicamentos y estudios serán gratuitos

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con el acuerdo alcanzado con hospitales privados –que recibirán por un mes a derechohabientes y población no asegurada sin Covid-19 - la atención médica, los medicamentos, todos los estudios serán gratuitos.



“También decirle a la población que estos servicios, no solo la atención médica, los medicamentos, todos los estudios serán gratuitos.



"Esto, aunque ya se expresó, quise repetirlo para que no haya malas interpretaciones, es el derecho a la salud lo que consagra el Artículo Cuarto de la Constitución a todo el pueblo, no solo a los derechohabientes, a toda la población, a ricos y a pobres, el derecho a la salud es universal.



“Aunque se habló de las cuotas mínimas y no es un convenio con propósito de lucro, vamos a informar cuánto se estima costará este acuerdo de atención hospitalaria con el sector hospitalario”, dijo.



Durante su conferencia matutina, tras la firma del acuerdo, el titular del Ejecutivo señaló que afortunadamente por el plan de austeridad y por no permitir la corrupción en su Gobierno existen ahorros y finanzas públicas sanas.



“Tenemos en caja solo para atender esta emergencia 40 mil millones de pesos, no es necesario hablar de dinero, pero para que estemos tranquilos, no nos van a faltar los recursos y no nos van a faltar los equipos”.

El mandatario declaró que pesar de que hay escasez en el mundo de equipos médicos, "por nuestras buenas relaciones con otros gobiernos, estamos recibiendo apoyo".



“Hoy vamos a tener la respuesta del presidente (Donald) Trump de la solicitud que le hicimos para obtener ventiladores y monitores, hoy vamos a tener una respuesta.



"También hablé con el presidente de China, tratamos este mismo tema y el miércoles hay una teleconferencia entre los cancilleres de China y México para que nos sigan apoyando con la adquisición y envío de equipo médico”.