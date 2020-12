Por adeudo, CFE cortó suministro al Ayuntamiento de Poza Rica

Por adeudo superior a un millón de pesos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro al Ayuntamiento de Poza Rica, situación que prevaleció por 4 horas durante la mañana de este viernes.



De los edificios que le pertenecen al gobierno local, el Palacio Municipal y el Centro de Reinserción Social sufrieron el corte de luz desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.



Los empleados de confianza y sindicalizados continuaron sus actividades solo quedaron suspendidos los procesos administrativos que se realizan por medio de la red de Internet.



De acuerdo con documentos obtenidos, el agente comercial del suministro básico de la CFE, ingeniero Rafael Urbano Galicia, emitió oficio fechado el 1° de diciembre, con número consecutivo SSB/PRZ-006-2020, donde le informó al alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo sobre el importe pendiente por la cantidad de 1 millón 340 mil 195 pesos, dando como plazo de dos días para el pago oportuno del adeudo, y se le advirtió que de no atender la solicitud, se procedería al corte del servicio, de lo cual también se informaría al Gobierno del Estado.



Sobre esta situación, hasta el momento el Gobierno de Poza Rica no ha emitido información alguna sobre el corte del suministro, solo trascendió que no era relacionado al adeudo, pero si a un problema técnico por un transformador, pero finalmente ningún servidor público municipal dio declaración alguna.



Trasciende que este adeudo podría estar relacionado con las fallas administrativas y técnicas de la empresa NL Technologies, quien tiene el contrato firmado por medio de Asociación Pública Privada (APP) en el manejo de alumbrado de la ciudad, aunque cabe mencionar que se han dado a conocer quejas de otros gobiernos municipales del estado de Veracruz con quienes ha tenido este mismo acuerdo y en algunos, como el puerto de Veracruz, se procedió al cambio de compañía.



De manera extraoficial, se difunde que la empresa NL Technologies podría tener adeudos con CFE desde septiembre pasado, pero solo ha realizado pagos parciales.



Con este corte, quedaron sin energía eléctrica las oficinas de presidencia municipal y 12 regidurías.