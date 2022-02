Por adeudos, suspendieron por horas transbordadores en Coatzacoalcos

Este martes, el servicio de transbordadores fue suspendido debido a que los trabajadores reclamaron sus pagos, pues hasta el momento no se les han sido entregados.Se trata de tres quincenas de retraso que tiene de adeudo el gobierno municipal, con por lo menos 30 empleados.Tiburcio Guzmán, uno de los agraviados, dijo que desde que inició el año no han percibido los montos correspondientes a las labores que desempeñan diariamente en el transbordador que comunica a Coatzacoalcos con Villa Allende.Expuso además que su jefe, el encargado de este medio de transporte, no metió los papeles correspondientes para que el pago “cayera” a tiempo.“Nos dijeron que nos van a pagar hasta el jueves, y lo que más nos molestó fue que el encargado del transbordador no metió los papeles para que nos paguen", dijo.El responsable del área, Carlos Zamudio, informó que los pagos en cuestión ya fueron solicitados, se espera que en las próximas horas los salarios sean dispersados entre los agraviados.El transbordador es utilizado diariamente por decenas de personas que en vehículo o a pie cruzan el río Coatzacoalcos con dirección a su trabajo, las escuelas de sus hijos o a hacer compras y tramites diversos.Su cierre causó molestia entre los usuarios que lo prefieren, antes de utilizar el túnel sumergido.