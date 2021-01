Por ahora, Ahued sólo agradece respaldo de morenistas; esperará tiempos electorales

Sin pronunciarse abiertamente sobre la propuesta para que sea candidato del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) por la Alcaldía de Xalapa, el senador de la República, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que fuera o dentro de un cargo público seguirá comprometido con Xalapa.



“Quiero mucho a Xalapa, a Veracruz, tengo un agradecimiento más allá de tener prácticamente mucho viviendo en la ciudad y desde muy pequeño y que estando dentro o fuera de un cargo público, siempre estaré hasta que viva, comprometido en tratar de ser un ciudadano que contribuye a mi pueblo, a mi ciudad”, expresó durante entrevista para alcalorpolitico.com.



El legislador federal manifestó que “hay un compromiso moral, personal” con la Capital del Estado y se dijo distinguido de que mujeres fundadoras de MORENA lo consideren para que abandere a su partido en los comicios por la alcaldía capitalina.



“Me compromete agradecerles esa distinción”, dijo.



Añadió que en su momento los tiempos electorales permitirán decir quién sí y quién no podrá expresar sus intenciones electorales.



“Por el momento me voy a acercar a ellas para agradecer esta conferencia que hicieron y a los que participaron y platicar como cortesía política”, dijo.



Ahued Bardahuil dijo que analizarán al interior de este instituto político qué efectos tiene el anuncio dado a conocer este día y las intenciones de otros militantes por ser el candidato al Ayuntamiento xalapeño.



“Por el momento estoy impedido de hacer declaraciones en ese sentido por el proceso electoral que hay que respetar y es muy clara la posición de que no se pueden expresar en este momento. En su momento se podrán hacer sin violentar el marco (legal) vigente”, dijo.



Para finalizar, el Senador y ya exalcalde de Xalapa dejó en claro que esta propuesta es un asunto interno de MORENA, la cual agradece pero no opinó sobre sus intenciones electorales porque insistió que podría incurrir en faltas al ordenamiento comicial en vigor.