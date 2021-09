Por ahora, casos de COVID en escuelas “son rumores”: SEV

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, calificó como rumores los brotes de contagios de COVID-19 de docentes y alumnos de algunas escuelas, aclarando que es una situación que se puede tener en cualquier lugar.Entrevistado brevemente a su arribo a las oficinas centrales de la SEV para atender a los manifestantes que llegaron este lunes, el responsable de la política educativa estatal aseguró que “se tienen los filtros y las medidas necesarias” para evitar que las infecciones de Coronavirus proliferen entre las comunidades escolares.Y es que desde la primera semana del inicio del ciclo escolar 2021-2022, se reportaron casos de COVID-19 en escuelas de Xalapa y Coatepec, suspendiendo por ello unos días el retorno a aulas.Sobre el particular, el titular de la SEV indicó que aquellos profesores que enfrentan la enfermedad tienen que aislarse y resguardarse.“Tienen su seguridad social y con ello acreditan el no presentarse a trabajar, siempre y cuando se compruebe que padecen la enfermedad”.—¿Cuántos casos tiene registrado de manera oficial la Secretaría de Educación de Veracruz de profesores y/o alumnos contagiados de COVID-19? —Se le preguntó.—Ahorita son rumores los casos, hablé con la directora de la Secundaria Técnica (3, en Xalapa), era personal administrativo, no docente; estaré dando los datos (de enfermos) más adelante —concluyó.