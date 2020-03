Por ahora, no cerrarán Unidad Deportiva de Coatepec

El encargado de la Unidad Deportiva "Lic. Roberto Amorós Guiot" en Coatepec, Martín Blázquez, informó que por el momento no habrá cierre de las instalaciones por el coronavirus.



Entrevistado, dijo que, de acuerdo a las recomendaciones por parte de autoridades de Salud, se han tomado algunas medidas preventivas para el acceso de usuarios a esa unidad deportiva.



"El deportivo tiene el compromiso con todos sus usuarios en las condiciones de seguridad óptimas en lo posible, en ellas entran los aspectos sanitarios, es una situación extraordinaria lo que se vive y el compromiso es redoblar nuestras medidas", detalló.



Abundó que a través de un sonido instalado, se informa a los usuarios sobre la situación que se vive, además de redoblar acciones de limpieza al interior del inmueble.



"La número uno es la información, estamos constantemente voceando por el sonido que hemos instalado a los usuarios sobre la contingencia que vivimos y la recomendación que las autoridades sanitarias nos den al respecto. De manera práctica para la prestación del servicio en esta etapa es mejorar la limpieza, tenemos gel antibacterial, papel y jabón", sostuvo.



Agregó que además están atentos a cualquier indicación por parte de autoridades, pues en caso de ser necesario, advirtió que se procedería con el cierre del lugar.



"Estamos atentos a las indicaciones de las autoridades. En caso de que en esta zona haya algo, tomaríamos las medidas correspondientes".



"Se continuará con el servicio, se recomendó evitar lugares y eventos con 5 mil personas, no es el caso del deportivo, no encuadramos en esta indicación para un cierre pero acataremos si hay una restricción más severa", concluyó.