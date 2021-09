La secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Diana Estela Aróstegui Carballo, dijo que por ahora no se prevé un programa de empleo temporal en los municipios que fueron afectados por el paso del huracán Grace, aunque aclaró que a través del programa para la empleabilidad, las personas de dichas demarcaciones pueden ser capacitadas y las empresas que participen contar con trabajadores a los que la dependencia les paga el sueldo por tres meses.



Al término de la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros de Xalapa, indicó que esta iniciativa permite que los trabajadores se formen y al final de ello, son contratadas por los negocios en los que estuvieron formándose.



"No lo tenemos aún, estamos aplicando el programa de capacitación para la empleabilidad, que consiste en que las empresas y las personas desempleadas se vinculan de manera que nosotros les pagamos de 141.70 pesos o 150 pesos redondeado, hasta 300 pesos hasta tres meses, a esa persona para que aprenda ese oficio, que tome experiencia y al final la empresa lo contrata", dijo.



Arostegui Carballo indicó que ya se ha apoyado a más de mil personas, por lo que invitó a las empresas interesadas en formar parte de la iniciativa, a que se acerquen a la STPSP para vincularlas con aprendices.



"Este programa es para todos, es muy beneficioso porque beneficia no sólo al sector empresarial, también a la persona que está desempleada porque los capacita para que puedan aprender un oficio y una actividad que el empresario necesita, pero que no los paga, los tres primeros meses corre a cuenta de la Secretaría", reiteró.



Sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, presumió que Veracruz es el Estado con el primer lugar en aprendices, con más de 33 mil y desde que inició, en 2018, van más de 177 mil.