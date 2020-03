Por ahora, no ordenarán cierre de bares y centros nocturnos de Xalapa

El director de Protección Civil del municipio de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández, indicó que las autoridades estatales aún no les han hecho el llamado para el cierre de bares y centros nocturnos.



“Todavía no hay un llamado a que sean cerrados estos lugares. En muchos Estados ya se está haciendo el llamado a que lugares que tienen una afluencia mayor a 50 personas, sí sean cerrados”, dijo.



En ese sentido, mencionó que se están realizando reuniones en el Ayuntamiento con distintas áreas para tomar las medidas pertinentes ante la confirmación de casos de coronavirus en el Estado de Veracruz.



Asimismo, indicó que en varios lugares se han implementado algunos filtros como la toma de la temperatura corporal o colocar el gel antibacterial pero, dijo, no es una posible opción para la contingencia.



"Es una medida que se está tomando como seguridad pero no es una opción, vamos a esperar las determinaciones de manera oficial para implementarlas".



De igual forma, comunicó que realizarán una campaña donde serán colocadas lonas en puntos de concentraciones masivas, las cuales tendrán las medidas de prevención e higiene.



"Vamos a colocar lonas, en centros comerciales, mercados, con las medidas de higiene para todas las personas que aún acudan a estos lugares", finalizó.