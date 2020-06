Por ahora no reabrirán iglesias de Veracruz Puerto para misas

A pesar de que los católicos del puerto de Veracruz ya han pedido que se reabran las iglesias y se retomen las misas presenciales con las medidas sanitarias recomendadas por la pandemia del COVID-19, no hay fecha para que se retomen los actos litúrgicos, afirmó el vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Díaz Mendoza.



Si bien el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, declaró que los feligreses ya necesitan recibir la comunión y es tiempo de retomar las actividades, en la ciudad de Veracruz no hay indicaciones del obispo Carlos Briseño Arch sobre realizar gestiones para ir abriendo paulatinamente los templos.



“La gente sí quiere pero vamos a seguir las normas sanitarias y la disposición del Obispo, que desde el mes de marzo las misas han sido privadas y se transmiten en redes. Nosotros no tenemos fecha de reapertura, estamos siguiendo las normas sanitarias", dijo.



Recordó que las misas se mantienen privadas y se transmiten a través de las redes sociales de la Diócesis de Veracruz, además de que se ofrecen consultas a través de videollamadas a los feligreses.



"A través de los canales de cada parrroquia y a través de Facebook, Youtube", dijo.



Díaz Mendoza reiteró que se ha realizado el llamado a los feligreses a que no salgan de casa y que se mantengan a resguardo, además de hacer oraciones para los enfermos y el personal médico que atiende esta contingencia sanitaria.