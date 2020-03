Por ahora, no se cierra mercado “Miguel Rebolledo”, en Coatepec

El regidor tercero del Ayuntamiento de Coatepec, Jorge Luna Hernández, informó que por el momento no se restringirá el acceso al mercado “Miguel Rebolledo” ni tampoco se cerrará.



Ante el rumor entre la población que cerraría sus puertas a partir de este sábado, desmintió que esto sea así, pues aseguró que desde el Cabildo no se ha tomado aún esa decisión ante la crisis por coronavirus.



“El rumor de que el sábado y domingo se cerraría el acceso y las operaciones es falso, el Ayuntamiento a este momento no ha tomado una medida como tal, una medida que contemple cerrar el mercado municipal que brinda servicios básicos a la población”, detalló.



Sin embargo indicó que se hace el exhorto a la población a tomar las medidas necesarias para evitar contagios, tales como el uso de cubre boca, mantener la distancia entre ciudadanos y limitarse a tocar solo lo que se va a comprar.



“Se hace el exhorto tanto a los locatarios como a las personas que tengan que acudir al mercado, a extremar precauciones llevando cubre boca, guardar distancia, evitar el contacto, evitar tocar los alimentos, las verduras, limitarse a tomar lo que van a comprar. Son medidas porque el Ayuntamiento no ha decidido a través de Cabildo un cierre, hacemos este llamado a que no se cree pánico, no crear alarma entre la población”, finalizó.