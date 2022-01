Por ahora no se contempla crear Tránsito Municipal en Xalapa, dice Regidor

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Tránsito y Vialidad, Aníbal Pacheco López, dio a conocer que, por el momento, el Cabildo de Xalapa no ha discutido ni contempla la creación de Tránsito Municipal, por lo que este servicio seguirá a cargo de la Delegación de la Dirección General de Tránsito del Estado en esta Capital."No lo hemos pensado en este momento, no se ha platicado aquí ese tema, no se ha discutido ni en el Cabildo, ni con el Alcalde; es un tema que habría que platicarlo en un futuro cercano, ver su conveniencia", señaló el regidor.No obstante, destacó la coordinación que se tiene con la dependencia estatal encargada de la movilidad en la ciudad y el responsable del área."Tránsito del Estado (de Veracruz) es el que está como responsable, ahí nuestro tema primero es una coordinación importante con lo que nosotros, el Cabildo, acordemos aquí; el Gobierno de la ciudad puede dialogar con ellos para que se hagan cosas bajo acuerdos", detalló.Pacheco López consideró que es importante mantener el diálogo y evitar las imposiciones y añadió que se requiere conocer qué cambios o adaptaciones se contemplan en la reglamentación de la vialidad en Xalapa."Y conociendo el proyecto que tenga la autoridad de Tránsito del Estado, nosotros podemos abonar, ampliar o plantear nuestra postura. En el sentido de lo que nosotros consideramos basado en lo que los ciudadanos nos dicen, porque creemos que es lo más conveniente y lo más correcto", puntualizó.Finalmente, el edil xalapeño reiteró que por ahora no se ha pensado en que el Ayuntamiento absorba las funciones de Tránsito, pese a que existe la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal."No hemos pensado ese tema, mentiría y sería muy aventurado decir que sí estamos pensando en decir que se nos devuelva la Dirección de Tránsito, volver a echar a andar el Tránsito Municipal o viceversa, no es conveniente, ni comentar algo que no hemos platicado", concluyó.