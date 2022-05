Hasta el momento no se tiene prevista la suspensión de clases en ninguna región del Estado ante las lluvias derivadas por el impacto del huracán Agatha en Oaxaca, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.El mandatario destacó que no obstante se mantiene en coordinación con el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, para determinar la suspensión en caso de ser necesario.En la conferencia de prensa este lunes, acompañado por la titular de la Secretaría de Protección Civil (PC), Guadalupe Osorno, el Ejecutivo estatal adelantó que el miércoles se prevén mayores precipitaciones por lo que se analizará la situación y se tomará una determinación.Recordó que, en la zona sur, específicamente en los puntos donde se prevén las mayores precipitaciones, los ríos se encuentran debajo de sus niveles.“No hay suspensión de clases, estaremos atentos el miércoles en la zona sur. En la zona donde hay mayor precipitación pluvial, los ríos están muy por debajo de su nivel, no tendríamos un riesgo. El miércoles estaremos muy pendientes y en contacto con el secretario Zenyazen para saber pero por el momento no se prevé suspensión de clases”, puntualizó.En ese sentido, Osorno Maldonado insistió en que se mantienen atentos al seguimiento del trayecto de Agatha, donde algunos municipios se mantienen en alerta y a nivel estatal se activó la “Alerta Gris”.De igual modo, reiteró que el meteoro ingresará a la vecina entidad de Oaxaca, lo que ocasionará la mayor probabilidad de lluvias para el sur de la entidad y donde se mantiene la vigilancia y monitoreo constante de los afluentes.