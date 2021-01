Por ahora, Partido Verde no procederá contra reciclaje de material electoral

Por ahora, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no acudirá a los tribunales para impugnar la posible reutilización del material electoral de la elección de Gubernatura de 2018, en los comicios municipales y legislativos del próximo 6 de junio.



Aun cuando en la sesión del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, en la que se discutió dicha posibilidad, el representante del Verde, Sergio Martínez Ruiz, amagó con controvertir el acuerdo, finalmente descartó hacerlo por el momento.



“Derivado de la inclusión de un resolutivo y al no causar afectación hasta este momento, no se impugnará ese acuerdo”, expresó vía mensajería instantánea.



Durante la plenaria del pasado 31 de diciembre, la mayoría de los representantes partidistas se inconformaron con la inclusión de un considerando y posteriormente con la incorporación de un resolutivo en el acuerdo que dejaba abierta la posibilidad de reciclar las urnas de los comicios de titular del Ejecutivo de 2018 en los de Ayuntamientos de este año.



Ese día, Sergio Martínez reiteró la improcedencia de la reutilización del material y acusó que el OPLE quería “reciclar” a los veracruzanos y calificarlos “de segunda” con esa determinación, en vez de ofrecerles unas elecciones de calidad.



En el documento, mediante el cual los consejeros del OPLE avalaron solicitar una ampliación presupuestal por 471 millones 83 mil 239 pesos, se estipuló que para el diseño, elaboración y distribución de la documentación y el material electoral de los venideros comicios se requerirá un recurso adicional al ya aprobado por el Congreso del Estado, de 52 millones 233 mil 106 pesos.



Lo anterior para la instalación de las casi 11 mil casillas que recibirán los votos de los veracruzanos y que incluye los paquetes electorales y urnas, 11 mil para la elección constitucional y 500 para simulacros de la jornada.



En el acuerdo, se agregó también que el ente comicial “seguiría explorando la valoración de reutilizar las urnas de la elección de gubernatura del proceso electoral local ordinario 2017-2018”, decisión que posteriormente tomaría el Consejo General.



Ante esto, el representante del PVEM señaló que de llegarse a aprobar en el pleno, su partido controvertiría la decisión por considerarla ilegal. “En el caso que sí se apruebe la ilegal reutilización de algún material, se recurrirá a los órganos jurisdiccionales”, enfatizó.