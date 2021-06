Por Alcaldías de Alvarado y La Antigua también se perfila empate técnico

Una reñida contienda seguiría tras los comicios por las Alcaldías de Alvarado y La Antigua, donde los candidatos punteros se encuentran en empate técnico.



En Alvarado, hasta las 14:30 horas, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y con el 96.20% de las actas contabilizadas, el candidato de PRI-PAN-PRD, Octavio Jaime Ruiz Barroso, mantenía la ligera ventaja 24.77 por ciento de los votos: 6 mil 203 sufragios.



No obstante, aventaja con apenas 22 votos pues la abanderada de MORENA-PT-Verde, Lizzette Álvarez Vera, registra el 24.69% de la preferencia a su favor: 6 mil 181 sufragios.



La diferencia entre ambos no es siquiera del uno por ciento.



Por su parte, en La Antigua, con el 95.23% de actas contabilizadas, Adolfo Bernardo Carrión Carrillo, de Movimiento Ciudadano, lleva la delantera con una diferencia de sólo 143 votos.



Registra en total 4 mil 381 sufragios, el 34.35%. Mientras que Efraín Rebolledo Rodríguez (MORENA-PT-Verde) lleva 4 mil 238, el 33.23%.



Entre ambos la diferencia es de 1.12% de los votos.



En el caso de Alvarado, debido a que la diferencia no supera el uno por ciento, habría un recuento total de los votos.