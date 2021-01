Por alteración de datos, 30 mil cafetaleros no recibieron apoyo de Bienestar en 2020

Casi 30 mil productores de café del estado quedaron fuera del programa Producción para el Bienestar debido a que, en el proceso de actualización de los padrones, los Servidores de la Nación actuaron de manera indebida y presuntamente alteraron las CURP y datos personales de los beneficiarios al mismo.



Así lo informó Ramón Pino Méndez, diputado federal suplente por el Distrito de Huatusco, quien dijo que esto se evidenció en un estudio realizado en meses pasados, derivado de las protestas realizadas por los productores en torno a la no entrega de los apoyos establecidos en los programas federales correspondientes.



Explicó que dicho estudio, que llevó varios meses hacerlo y del cual ya tienen conocimiento el titular del Bienestar, Javier May y el delegado estatal de dicha dependencia federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por lo que se está a la espera de que esta situación se atienda.



En entrevista, el también presidente del Consejo Veracruzano de Productores de Maíz, expresó que al estar mal integrados sus datos personales en el padrón que se levantó, el productor no apareció registrado ni aparece en el sistema y por lo tanto no recibió los apoyos.



Señaló que, en el estudio realizado, que duró más de tres meses, se estuvo comparando los padrones, trabajo que debió haber hecho tanto la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) del estado como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por lo que “nos están quedando a deber mucho” estas dependencias gubernamentales”.



Y esta situación, dijo, no nada más es en el campo cafetaleros, sino en todo el desarrollo del campo veracruzano.



En ese tenor, lamentó la actitud asumida por los secretarios, en este caso de los de agricultura, sea la cerrazón y nos han quedado a deber y espero que en este 2021 reconsideren y se pongan a trabajar a todo vapor, porque llevamos dos años perdidos y todos los sexenios más en el ramo de la agricultura están perdidos, porque sus titulares no han sido capaces de desarrollar todo el potencial del campo veracruzanos.



El dirigente campesino manifestó su molestia y decepción por esta situación, por lo que demandó se valore el asunto y se implementen otro tipo de medidas y se pueda revertir el problema.