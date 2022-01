Por alza en contagios, no sería prudente regreso a presenciales en la UV: Enrique Levet

El secretario general del Sindicato Estatal de Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV), Enrique Levet Gorozpe, declaró que no sería prudente el regreso a clases presenciales con el actual índice de contagios, invita a tener precaución y cuidado.Recalcó que a pesar de que el Rector de la Universidad ya lo había anunciado, no se tenía contemplado el incremento de la propagación del virus.“Todavía no está muy clara la decisión del regreso. El Rector ha anunciado que se va a regresar, eso lo dijo en diciembre. En diciembre todavía las cosas de la pandemia no habían tenido el repunte que están teniendo ahora. Pero si las cosas siguen así va a ser complicado que se regrese fácilmente a clases”, comentó.Apuntó que a pesar de la pandemia no se ha dejado de laborar, esto gracias al esfuerzo de los docentes para emplear la modalidad virtual pero que, si los indicadores bajan, prudentemente se podría realizar un regreso a las aulas.“Se está analizando. Yo creo que hay que esperar esta semana a ver qué pasa. Si los indicadores de los contagios van a la baja creo que podría haber un regreso con mucho cuidado, con mucha prudencia a las clases presenciales”, comentó Levet Gorozpe.Añadió que la Universidad Veracruzana está en la mejor disposición pero si se planea el regreso a clases, tendrá que ser con un protocolo de sanidad bien diseñado para anular o disminuir el riesgo de contagio.