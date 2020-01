Por amenazas a docente, suspendieron clases en telesecundaria de Tlaltetela

Estimado Director:



En la Telesecundaria “Felipe Carrillo Puerto” de Tlaltetela, Veracruz, han amenazado a un maestro, por lo que aproximadamente 150 alumnos llevan TRES DIAS sin clases.



A pesar de haber interpuesto denuncia penal ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Huatusco, donde pidieron dinero para avanzar en la investigación y determinaron que la escuela se mantenga cerrada hasta que concluya la investigación.



Se afecta gravemente a los alumnos y si no se da dinero la investigación no va a fluir, sin que la SEV quiera intervenir, a pesar de haberse solicitado por parte de la directora.



Los padres de familia estamos preocupados y pedimos la inmediata intervención de las autoridades educativas de la SEV y de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos, porque no queremos que se repita lo de Coahuila, se teme por la integridad de maestros y alumnos y no queremos que nuestros hijos sigan perdiendo clases, por lo que exigimos inmediata solución por las autoridades.