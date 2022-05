Por anomalías, Congreso del Estado auditará a 30 municipios

Incumplimiento con la entrega de los informes financieros mensuales, documentación con errores que no cumplen con los requerimientos y que deben regresarse para su corrección, inconsistencias en los cortes de caja y hasta nepotismo, son algunas de las irregularidades graves que se han detectado en diversos Ayuntamientos de Veracruz, por lo que, al menos, 30 de ellos serán auditados.Paul Martínez Marie, diputado vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, lamentó “el terrible desconocimiento tan grande” que hay sobre la Ley, que ha llevado a algunos ediles a incurrir en faltas graves que, de no corregirlas, podrían ser sancionados con multas, apercibimientos y hasta el desafuero.A casi seis meses de su periodo constitucional son cerca de 50 Ayuntamientos lo que presentan irregularidades pero por cuestiones de logística e infraestructura se auditarán 30, que son los que tienen las mayores inconsistencias.Asimismo, ciudadanos han denunciado que, al menos, en 10 Ayuntamientos hay casos de nepotismo, toda vez que alcaldesas y alcaldes han colocado a familiares cercanos en puestos claves dentro de sus administraciones y pese a que se les ha exhortado para que hagan los cambios, no hacen caso porque creen que tienen la razón.Dijo que se ha pedido a los Alcaldes corregir esa situación “y no han hecho caso”.Con las auditorías, agregó, seguramente pudieran salir más porque mucha gente no se atreve a denunciar o desconoce la ley y ve esa situación como normal; las personas ven normal que llegue un Alcalde y que su cuñada esté de Secretaria del Ayuntamiento o que su sobrino sea Tesorero.Para la gente, indicó, ya se ha vuelto algo trivial esa situación; eso es lo que se quiere evitar, ya que después vienen los problemas y ya no se puede hacer gran cosa.“Por eso se van a intervenir varios Ayuntamientos, no con el afán de sancionarlos sino para que corrijan, se les dará acompañamiento. Quienes hagan caso ojalá puedan enderezar esas conductas pero si no entienden cómo se deben hacer las cosas o crean que sus formas de hacer las cosas son correctas, entonces sí vamos a tener que tomar en cuenta las sanciones necesarias que van desde multas, apercibimientos y en algunos casos hasta el desafuero”.Enfatizó que la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) han impartido cursos de capacitación a las actuales administraciones municipales y pese a ello, muchas no han acatado las disposiciones.Durante dos semanas, los alcaldes, síndicos y tesoreros serán citados al Congreso del Estado para que reciban personalmente las notificaciones de auditorías, cuyos resultados podrían estar lisitos en tres meses.“Queremos dar acompañamientos para que no haya problemas, no es amagar, no es cuestión política, no es intimidar. Son atribuciones del Congreso acompañarlos con una auditoria y se les vaya enseñando cuáles son los pasos correctos que debe seguir; es interés que se vea al Congreso como un aliado y no como un ejecutor”.