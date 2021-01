Por atender COVID-19 sector Salud descuida otras enfermedades: Cáritas de Xalapa

El presidente de Cáritas de Xalapa, Quintín López Cessa, informó que cada vez más gente pide ayuda para sus enfermos, pues debido a la pandemia el sector salud está descuidando “otras enfermedades”.



Señaló que siempre se ha carecido de suficientes hospitales y atención médica, pero en estos momentos el problema es más latente y personas con otro tipo de dolencias no están siendo atendidas en los hospitales.



“Muchísima gente ha perdido su trabajo y lo que más nos duele son los enfermos, como están muy centrados ahora con la pandemia, tenemos dos enfermos muy graves, los análisis son muy caros, a ese nivel no podemos juntar el dinero; los sacaron de los hospitales porque no hay lugar y otra enfermedades están descuidadas y se entiende porque nunca hemos tenido suficientes hospitales y atención médica, siempre se han estado haciendo esfuerzos, la gente se siente obligada a buscar, a vender, a empeñar, a lo que sea”, explicó.



Y es que dijo que a pesar de que esta asociación con esfuerzos apoya a los enfermos, la situación se “desborda”, pues muchas personas han perdido sus trabajos e ingresos, por lo que es difícil cubrir esta necesidad.



“Estamos casi terminando el albergue para enfermos terminales, pero tenemos que parar, tenemos que distribuir para apoyar, no podemos resolver, porque la situación nos desborda, algunos laboratorios nos cobran la mitad, pero hay estudios que no alcanza, al pobre no le llega nada de eso”, detalló.



El sacerdote indicó que, por ello, se solicita a la población su donación y se les exhorta a ser solidarios y compartir en lo poco o en lo mucho.



“Podemos ayudar con la medicina, son gente pobre, veo mucha gente que está yendo por la medicina, por eso insistimos en esta donación el primer domingo de cada mes en las parroquias, que compartan su despensa, medicina, pañales. No se trata de pedir por pedir, se trata de ser compartidos, de solidaridad para que apoyemos”, finalizó.