Por aumento de costos en tortilla, sube el precio de los tacos en Veracruz Puerto

Debido al incremento en el precio de la tortilla, comerciantes de taquerías han tenido que ajustar sus costos y la mayoría ha incrementado hasta 2 pesos por taco, lo cual representa un impacto importante para el consumidor.Taqueros de Veracruz Puerto señalan que ya no pueden costear los insumos como la carne, el gas y la tortilla, por lo que decidieron elevar los precios.“Con el incremento de la tortilla, la carne, el ganado, todo está para arriba, subió bastante y nosotros los taquitos le tenemos que subir a fuerza. Dos pesos le subimos, estuvimos aguantando y no se pudo, menos ahora con lo de la tortilla”, señaló el comerciante Javier Villanueva.Aunque la mayoría de los comensales comprenden que este ajuste es necesario, los taqueros del Puerto explican que muchos han optado por dejar de consumir los tacos, por lo que las ventas han disminuido.En otros casos, cuando llevan tortilla más grande o “copia”, los tacos se venden hasta en 15 pesos.“Subió a 16 pesos el kilo de borrego, un animal de 40 kilos… cuánto nos subieron y seguimos dando el kilo igual; subió el taco, hay gente que no entiende eso, tratamos de comprender porque la gente sigue ganando poco y comer tacos ya es un lujo grande”, consideró Villanueva.Y es que desde el pasado primero de febrero, el precio del kilogramo de tortilla subió en la zona conurbada.