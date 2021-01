Por aumento de COVID, IMSS prevé reconversión hospitalaria en Orizaba y Coatzacoalcos

Ante el incremento de casos de COVID en los hospitales del IMSS en Orizaba y Coatzacoalcos, autoridades del Instituto en Veracruz ya planean una etapa de reconversión para atender el posible incremento en demanda.



Fuentes delegacionales señalaron que en el caso del Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) si bien no se ha tenido hasta el momento un repunte considerable, no han dejado de tener casos, pero se mantenían en un promedio de 27 camas ocupadas.



Sin embargo, para la última semana de diciembre la ocupación de camas en el Área COVID subió a 30.



En el caso del Hospital de Coatzacoalcos, la ocupación ha sido más elevada.



Personal del IMSS reconoció que la población no ha hecho caso a las medidas sanitarias y después de las fiestas decembrinas se espera un aumento de casos, por lo que se están preparando para reconvertir hospitales de manera similar a como se hizo en la primera etapa de la contingencia, conforme la demanda lo requiera.



Las autoridades detallaron que en esta segunda etapa los nosocomios de Orizaba y Coatzacoalcos crecerían y se reconvertirán Córdoba, Cosamaloapan, Tierra Blanca y los que hagan falta de los nueve hospitales y cuatro del IMSS Bienestar que hay en la delegación Veracruz Sur.



Mencionaron que siguen apostando a que la población reaccione y se cuide, pues no se quiere llegar a situaciones como la que se está viviendo en el Valle de México, con mil 400 muertes diarias.