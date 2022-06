Por aumento en materias primas, muebleros ganan menos

El presidente del sector mueblero de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel Vega López, informó que las materias primas de importación aumentaron su costo hasta en 100 por ciento, lo cual repercutió en las utilidad que obtienen de los diferentes productos."El tema de los transportes ha hecho que se incremente, en el caso del rubro mueblero hay materias primas que se han ido al cien por ciento arriba, por ejemplo los paneles de triplay, la madera MDF, la madera que se importa, los acabados".Lo mismo ocurrió, afirmó, con el material que se necesita para barnizar, el thinner y los solventes.Ante este panorama, explicó que su única opción fue bajar los márgenes de utilidad, pues no se pueden aumentar de manera exponencial los precios de los muebles."Lo más fácil es subir el precio, pero si antes la gente no lo compraba ahora menos si está más costoso. La utilidad la hemos reducido por lo menos en un 50 por ciento y esto es un condicionante para seguir o no seguir en funciones".También dijo que han implementado diversas estrategias en su proceso productivo, esto quiere decir que sin quitarle calidad al producto, en materias primas buscaron hacer ahorros.Finalmente, reconoció que el precio de ciertos productos incrementó en un 10 a 15 por ciento pero no más pues el mercado no lo aceptaría.